هويدي يناقش بعض القرارات مع مكتب وزارة السياحة بتريم حضرموت

استعرض مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي، صباح اليوم، بمكتبه بديوان السلطة المحلية بالمديرية مع مدير مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء علي محمد السقاف فكرة إنشاء مجموعات أنصار السياحة بالمدراس والثانويات لتعريف الطلاب بالأماكن السياحة والحفاظ عليها.

وفي مستهل اللقاء رحب هويدي بمدير مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء مستعرضا جملة من الإجراءات التي تعتزم السلطة المحلية بتريم تنفيذيها وبعض القرارات بشأن السياحة في تريم.

ومن جانبه، رحب مدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء بتفعيل الشراكة بين مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء والسلطة المحلية بتريم وفرع المكتب بتريم وتفعيل المكتب بالمديرية.

كما اثنى مدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء بجهود مدير عام تريم والمكتب التنفيذي بالمديرية والخطوات التي تتبنها السلطة المحلية بتريم.

وأكد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء بأن تريم أصبحت وجهة في السياحة وخاصة الدينية وأن تريم شهدت افتتاح العديد من الفنادق والشقق الفندقية في السنوات الأخيرة وهذا دليل على الحركة السياحية في تر