عاجل.. زعيل: نؤكد التزامنا بتنفيذ مخرجات اتفاق استوكهولم

قال عضو الوفد الحكومي، العقيد عسكر أحمد زعيل، اليوم الثلاثاء ، "حتى اللحظة نؤكد التزامنا بتنفيذ مخرجات اتفاق استوكهولم".

وأضاف زعيل في تغريدة له قبل قليل - رصدها "الخليج 365" - "وفريقنا في الميدان يتعاطى بكل ايجابية مع جميع الاجراءات التنفيذية في المرحلة الاولى".

وتابع :"مؤكدين حرصنا على ضرورة عودة جميع العاملين من إداريين وأمنيين الى وظائفهم في الموانئ وخروج مليشيات الحوثيين ومشرفيهم ومن تم تعينه من قبلهم".

وكان عضو الوفد الحكومي، العقيد عسكر أحمد زعيل، قال "ردا على ما جاء في تغريدات ناطق الحوثيين عبدالسلام فليته عن استعدادهم للتنفيذ من يوم غد وعرقلة الجانب الحكومي فهو كذب محض كعاداتهم استباق الأحداث، وفريقنا قد ارسل موافقته على التنفيذ وفقا لما جاء في اتفاق استوكهولم لان المرحلة الاولى متعلقة بانسحابهم من الموانئ من طرف واحد فقط".

وأضاف زعيل في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - ونحن نرفض تماماً أن تكون مسرحية هزلية كسابقتها مالم ينسحبوا وتتسلم إدارة هيئة موانئ البحر الاحمر وقوات خفرالسواحل الرسمية والمحددة قبل 2014/9/21 وخروج المشرفين الحوثيين وكل من تم تعينه بقرارات حوثية وعودة من تم إقصائهم الى أعمالهم".

وتابع:"فريقنا وافق تماما على فتح الممرات الانسانيةوالطريق الى مطاحن البحر الاحمر وعلى المقترح بالعودةواحد كيلو شرق المطاحن وواحد كيلو الى الخلف من مستشفي 22مايو في الخطوة الثانية من المرحلة الاولى بعد انسحابهم من الموانئ لتسهيل العمل الاعمال الانسانية وتخفيف المعاناةعن ابناء الحديدة".

وزاد:"اما مايتعلق بالمرحلة الثانية وتنفيذ اعادة الانتشار للكل شمال وجنوب مدينة الحديدة فان فريقنا ناقش هذا باستفاضة مع لوليسغارد والموافقة الأولية شريطة تزامن استلام السلطة المحلية وقوات الامن وفقا للقانون اليمني بالتزامن لمدينة ومحافظة الحديدة وعودة جميع موظفين الدولة الى أعمالهم".

وأشار إلى أن "الكل يعلم ان ما قام به الحوثيين من مسرحية هزلية ووضع عناصر خارجة عن النظام والقانون في الموانئ تحت عباءة الزي العسكري يريدون الان التنفيذ بنفس الآلية، وتسبق اسطواناتهم الإعلامية بالتطبيل وهذا شانهم وباتت أساليبهم مفضوحة امام الشعب داخليا وخارجيا ويريدون حجب عين الشمس بغربال".