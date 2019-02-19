توقيع عقود استخراج لخام الحجر الجيري في حضر موت

وقع صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، عقد استخراج لخام الحجر الجيري لمشروع كسارة غرير التابعة للمستثمر يحيى محمد المسعدي وكذلك عقدين استغلال لخام الركام الودياني لمشروع غربال وذلك بمقر الهيئة.

وتم توقيع الاتفاقية لاستغلال خام الحجر الجيري لمشروع (كسارة غرير) لإنتاج الحصى (الكري) ذات الأحجام المختلفة للمستثمر يحيى محمد المسعدي، في منطقة وادي غرير مديرية مدينة المكلا محافظة حضرموت .

كما تم توقيع عقدين في مجال الغرابيل، الذي ينتج منها الرمل و الجعم و الحصى فقد تم توقيع العقد الأول مع المستثمر سالم عبدالله الحيقي في منطقة وادي فلك مديرية مدينة المكلا محافظة حضرموت، والعقد الثاني مع المستثمر علوي ثابت دعبال في منطقة وادي غرير مديرية مدينة المكلا محافظة حضرموت.

و تعتبر هذه العقود من المشاريع الصغيرة التي تشجيعه الهيئة من أجل القضاء على البطالة و إعطاء فرصة للشباب للانخراط في مجال العمل و الإنتاج و المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة و تندرج ضمن مشاريع الصخور الإنشائية وينتج عنها المواد الإنشائية وتعد ضمن الاستثمارات المعدنية بالنطاق الجغرافي لنشاط الهيئة .

و قد تم توقيع المستثمرين على جميع الالتزامات والاشتراطات البيئية والسلامة المهنية .

حضر توقيع العقود كل من المهندس محمد الماعزي مدير إدارة التقييم و الترويج و المهندس عصام بو عرام قسم الصخور الصناعية و الإنشائية بإدارة الاستكشافات المعدنية بالهيئة.