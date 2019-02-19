شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف وبيع العملات مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 19 فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي: الصرف: 159 البيع: 160 الدولار الأمريكي: الصرف: 600 البيع: 605

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