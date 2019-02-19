شكرا لقرائتكم خبر عن ماحقيقة إصدار جوازات لعائلات المقيمين في السعودية ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت السفارة اليمنية في السعودية عن صحة المعلومات المتعلقة بإصدار جوازات لعائلات المقيمين اليمنيين في السعودية .
وقد نفى مصدر مسئول في السفارة اليمنية في الرياض صحة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية بشأن منح جوازات لعائلات المقيمين غير المتواجدة في المملكة .
وأشار المصدر ان إصدار أي جوازات تتعلق بتصحيح اوضاع المقيمين وعائلاتهم هي من اختصاص مصلحة الجوازات التي تتعاون مع السفارة وفق المعايير والشروط المتبعة لإصدار الجوازات التي تحددها اللوائح والقوانين المنظمة لعلمية الإصدار .
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند التعاطي مع أخبار السفارة، مؤكدة بأن أخبارها وأنشطتها تنشر عبر موقعها الرسمي على الويب
كانت هذه تفاصيل خبر ماحقيقة إصدار جوازات لعائلات المقيمين في السعودية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.