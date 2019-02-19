شكرا لقرائتكم خبر عن ماحقيقة إصدار جوازات لعائلات المقيمين في السعودية ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السفارة اليمنية في السعودية عن صحة المعلومات المتعلقة بإصدار جوازات لعائلات المقيمين اليمنيين في السعودية .

وقد نفى مصدر مسئول في السفارة اليمنية في الرياض صحة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية بشأن منح جوازات لعائلات المقيمين غير المتواجدة في المملكة .

وأشار المصدر ان إصدار أي جوازات تتعلق بتصحيح اوضاع المقيمين وعائلاتهم هي من اختصاص مصلحة الجوازات التي تتعاون مع السفارة وفق المعايير والشروط المتبعة لإصدار الجوازات التي تحددها اللوائح والقوانين المنظمة لعلمية الإصدار .

ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند التعاطي مع أخبار السفارة، مؤكدة بأن أخبارها وأنشطتها تنشر عبر موقعها الرسمي على الويب