الإرياني: المليشيا تحاول تكرار مسرحية تسليم الميناء

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن حديث الناطق باسم المليشيا الحوثية عن الطرف المعيق لعملية السلام وإتفاق السويد،أمر مثير للسخرية،إذ يأتي بعد شهرين من التلاعب والمراوغة الحوثية والتحدي للمجتمع الدولي ورئيس فريق الرقابة الاممية السابق ورفض كل المقترحات وتعطيل الجهود لتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة.

وأضاف، عبر حسابه على تويتر: الحقيقة أن المليشيا الحوثية تحاول إعادة تكرار مسرحية تسليم ميناء الحديدة عبر إجراءات أحادية وشكلية تناقض نصوص اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في محافظة الحديدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة،ولا تتفق والتفاهمات التي انجزتها اللجنة المشتركة في جولات اجتماعاتها منذ قرابة شهرين.

وأكد الإرياني أن وفد الحكومة الشرعية حريص على بدأ التنفيذ بشكل توافقي بعد الاتفاق الشامل على خطة إعادة الانتشار بجميع مراحلها بما فيها السلطة المحلية التي تتولى إدارة المدينة، بينما تحاول #المليشيا_الحوثية فرض عملية اعادة انتشار شكلية وإبقاء السلطة الادارية والامنية في المدينة بيد مليشياتها.