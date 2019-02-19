الوسط الثقافي يُصعق بوفاة الفنان الحضرمي عوض بن جبير

توفي فجر اليوم المنلوجست الحضرمي الشهير عوض سعيد بن جبير.

وفجع الوسط الإعلامي والثقافي والفني برحيل الفنان الكوميدي الكبير والمنلوجست الحضرمي ذائع الصيت والشهرة عوض سعيد بن جبير الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019م في مدينة المكلا بعد صراع طويل مع المر.

ويشاطر "الخليج 365"، الحزن ونبعث تعازينا لأهله وذويه ومحبيه ولابنته الأستاذة الإعلامية القديرة "بديعة عوض" إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعد الفقيد عوض بن جبير من رواد واعلام إذاعة المكلا ، واحد أبرز وأشهر الفنانين الكوميديين الذين افرحوا الناس واضحكوهم لعقود طويلة.

وتميز بتقليد العديد من الأصوات واشتهر في الإذاعة من خلال برنامجه الشعبي المعروف والمشهور من أفواه الناس ..

وبهذا المصاب الجلل تقدمت قيادة مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا بحضرموت وإدارة المقهي الإعلامي التابع لها بأحر التعازي وصادق المواساة الي اسرة الفقيد المرحوم عوض بن جبير وأهله وذويه واقربائه واصدقائه , سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ( انا لله وانا اليه راجعون )