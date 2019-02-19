توقعات بسقوط أمطار خلال الأسابيع القادمة بحضرموت

أفادت شبكة طقس حضرموت أن المرتفع الجوي، مازال متمركز جنوب الجزيرة العربية وبالتحديد شمال بحر العرب، ويمتد إلى أجواء محافظة حضرموت مما أسهم بجعل الأجواء مستقرة على وادي وبعض مناطق جنوب الجزيرة العربية.
وأوضحت الشبكة أنه بسبب المرتفع الجوي ستدخل موجة البرد القادمة على وادي حضرموت فجر الأربعاء .
وتوقعت أن تنزاح تلك الأجواء خلال الأيام القادمة، مما يتيح الفرصة لتوغل الرياح الرطبة ونزول الأمطار على جنوب الجزيرة العربية خلال الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى والله اعلم.
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