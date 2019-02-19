مدير عام شبام بحضرموت يناقش آلية توزيع إغاثات مشروع الأمن الغذائي

ناقش مدير عام مديرية شبام بمحافظة حضرموت عبد الوهاب عبد الله بن علي جابر، برفقة مندوب الشئون الاجتماعية بالمديرية، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية، مع عقال الحارات واللجان المجتمعية بالمديرية،الاثنين، آلية توزيع إغاثات مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي والذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ووجه المدير العام للمديرية -في بداية الاجتماع- الشكر لعقال الحارات واللجان المجتمعية على جهودهم المبذولة في خدمة المجتمع، وتذليل الصعاب وحل الكثير من المشكلات، ومتابعة السلطة لمتطلبات المجتمع، والمساهمة الفاعلة في حصر الأسر إبان إصدار البطاقة التموينية، ووقوفهم الدائم والمساند للسلطة.

وأوضح المدير العام الآلية المتبعة في توزيع الإغاثة الحالية والملزم اتباعها بكل صدق وشفافية، كون الكمية تعتبر قليلة؛ وهي 1630 حالة لكل المديرية، معتبرًا أنها تجربة لعقال الحارات واللجان، لأن النجاح في التوزيع وفقًا للضوابط سيودي إلى زيادة الكمية.

وقال: "إننا في السلطة ليست لنا صلاحية الخروج عن تلك الضوابط، فمهمتنا التيسير والمساعدة لإنجاح المشروع، وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا، خصوصًا أننا عانينا من عدم وجود تلك الإغاثات، لذلك يجب أن يكون التوزيع للأسر الأكثر حاجة بكل مصداقية ووضوح، وأي قصور في عدم الالتزام سيحرم الحي من تلك الإغاثة، لأننا لن نسمح بأي قصور كي لا نحرم المديرية ككل".

وأضاف المدير العام أن "ثقة السلطة والمواطنين بعقال الحارات واللجان كبيرة، وهم على مستوي عالٍ من المسؤولية كما عهدناهم وجربناهم في توزيع البطاقة التموينية".

وقدم المدير العام شكره وتقديره لمنسق ائتلاف الخير والمسؤول المباشر عن التوزيع عبد الله الجابري، وكذا تقديره لبرنامج الأغذية العالمي والمدير التنفيذي لائتلاف الخير، والشكر لعقال الحارات واللجان المجتمعة، متمنيًا للجميع المزيد من خدمة مواطني المديرية. بدوره، قدم مندوب مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمديرية نزار منيباري نبذة مفصلة عن معايير التوزيع المطلوب الالتزام بها في كل الأحياء بالمديرية. حضر اللقاء؛ أعضاء الهيئة الإدارية: الأستاذ فهيم ثابت بن كده، والأستاذ خالد عمر با جندوح، والشيخ فرج صالح بن طالب.