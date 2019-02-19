شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. إيران تدعم القاعدة والحوثي بالسلاح في اليمن وتنسق بين الجماعتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، العثور على أسلحة إيرانية مع تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي في اليمن.

وعرض المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صوراً لأسلحة ومنشورات طائفية تم العثور عليها مع المتمردين الحوثيين الموالين لإيران.

وأضاف المالكي، أنه جرى "العثور على أسلحة إيرانية لدى تنظيم القاعدة في اليمن، فيما تمت مصادرة أسلحة ومنشورات إيرانية طائفية كانت لدى ميليشيات الحوثي".

وذكر المتحدث أن الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من غياب الشرعية "تسببا في صعود التنظيمات المتطرفة في اليمن"، مشيراً إلى أن التحالف "يكافح الإرهاب إلى جانب الجهود السياسية والإنسانية".