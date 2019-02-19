قبيلة حاشد تصدر بياناً هـــــاماً بشأن معركة ”حجور” وتطالب لأول مرة بعزل الرئيس هادي لهذا السبب..”وهذا هو البديل”؟

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عدن - ياسمين التهامي - قبيلة حاشد..نستنكر من خذلان الشرعية لحجور وندعوا لتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد



أبدى ملتقى شباب قبيلة حاشد في بيان له استنكاره الشديد لخذلان الشرعية لقبيلة حجور كما طالب بتشكيل مجلس رئاسي وعسكري يدير البلاد خلفا لهادي الذي أثبتت الايام والأحداث ضعفه وفشله حسب تعبير البيان



كما استغرب البيان من عدم إنزال السلاح والدواء لأبناء حجور

وطالب قيادة التحالف بالقيام بواجباتها التي تعهدت بها للشعب اليمني من دحر للانقلاب واستعادة الدولة كما جاء في البيان..

نص البيان

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