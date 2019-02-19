شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة:الحوثيون بجبل النار..مكاسب ميدانية وقصف نجران وجازان الحدوديتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون يوم الاثنين سيطرتهم على مواقع جديدة واستهداف تجمعات الجيش السعودي قبالة منطقة نجران الحدودية،بالتزامن مع استمرار معارك الحد الجنوبي

وأعلنت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات الجيش السعودي قبالة نجران.

وقال مصدر عسكري حوثي "سيطرنا على عدد من المواقع جنوب جبل النار قبالة جازان، وأفشلنا محاولة تسلل للجيش السعودي باتجاه مواقع بنجران".

ومن جانبه، أعلن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي أن الحوثيين أطلقوا حتى الآن 218 صاروخا بالستيا على المملكة آخرها صاروخان أحدهما سقط داخل الأراضي اليمنية، والآخر اعترضته وحدات الدفاع الجوي السعودي باتجاه نجران.

وأضاف المالكي -خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين- أن محافظتي صعدة وعمران ما زالتا نقطتين لتحريك وتخزين الصواريخ البالستية.

وشدد على أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية، بجانب مواصلة إطلاق الصواريخ البالستية وزرع الألغام البرية والبحرية، إضافة لنشر دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية.

داخل السعودية

وأمس أعلنت جماعة الحوثي أنها سيطرت على مواقع داخل الأراضي السعودية، وصدت عمليات زحف كانت تهدف لاستعادة هذه المواقع.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين إن "قوات الجيش واللجان الشعبية" صدت عدة عمليات زحف على مواقع في جازان ونجران وعسير كانت تهدف لاستعادتها من أيديهم.

ونقلت عن مصدر عسكري أن تلك القوات سيطرت على عدد من المواقع بين رشاحة الشرقية والغربية في نجران خلال عملية هجومية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.

وفي وقت سابق، بث المسلحون الحوثيون تسجيلات مصورة تظهر قصفهم آليات سعودية، مع اشتداد المعارك بين الجانبين بعد فترة من الهدوء.

وقد أقرت القوات السعودية السبت الماضي بمقتل تسعة من جنودها في معارك مع الحوثيين على المناطق الحدودية.

يُذكر أن الحد الجنوبي للسعودية شهد سابقا مواجهات عدة بالحرب اليمنية لكن حدتها تزايدت الأيام الماضية مخلفة قتلى من الطرفين. وقال الحوثيون إن هجماتهم الأخيرة تأتي ردا على التصعيد الذي قامت به دول "العدوان" بجميع الجبهات.

