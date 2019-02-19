مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم 19 فبراير لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة باليمن

قال مصدر أممي إن مجلس الأمن سيعقد جلسة الثلاثاء 19 فبراير لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة باليمن.

وأضاف المصدر لوكالة خبر، إنه من المرجح أن يطلع المجلس على إحاطة من المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث حول تنفيذ القرارين 2451 و2452.

وبحسب المصدر، من المحتمل أن يصدر المجلس بياناً يؤكد من جديد أهمية التزام الأطراف باتفاق استكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة، مع الإعراب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للنهوض بعملية سياسية.

ومن المحتمل، أيضاً، أن يجدد المجلس نظام تدابير العقوبات المفروضة على اليمن الذي ينتهي في 28 فبراير 2019، وولاية لجنة الخبراء الذي ينتهي في السابع والعشرين من مارس 2019.

بالنسبة لتجديد نظام العقوبات، قد تكون هناك مسألة خلافية محتملة حول الإشارة إلى عدم امتثال إيران لحظر الأسلحة، كما سبق أن توصلت إليه اللجنة.

وكما حدث في العام الماضي في نهاية المطاف، قد يتخذ المجلس قراراً تقنياً صارماً يجدد الجزاءات لمدة سنة أخرى، دون ذكر دول محددة. وثمة خيار آخر يتمثل في إدراج إدانة لإيران لعدم امتثالها للقرار 2216، على الرغم من أن روسيا رفضت مشروع قرار بهذا الشأن في العام الماضي، وهو ما يختلف مع استنتاجات اللجنة.