حوثي يرتكب جريمة وحشية تنذر بثورة عارمة "صور وتفاصيل صادمة"

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عدن - ياسمين التهامي - قتل مواطن وأصيب آخرون بجروح مختلفة برصاص مسلح حوثي في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن ، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنقلاب. مصادر محلية قالت ان مواطن قتل في مديرية حبيش شمال مدينة إب برصاص مسلح حوثي بسبب خلافات أسرية في ظل انتشار السلاح وغياب الدولة وتوسع الفلتان الأمني في مختلف مديريات المحافظة. ونقل المصادر "أن المواطن "عبدالله السيد باعلوي" قتل برصاص ابن أخيه بعد أن تعاركا بالعصي وأعقاب البنادق مع أخيه " محمد السيد باعلوي ونجله عبد الملك" في سوق الربوع بعزلة الضاحتين بمديرية حبيش". المصادر أفادت بأن القتيل عبد الله قام بإطلاق الرصاص على ابن أخية "عبد الملك السيد" وتبادل معه إطلاق الرصاص ليسقط العم قتيلا مضرجا بدمائه وإصابة ابن أخيه "عبد الملك" بجراح بالغة إضافة إلى إصابة مواطنين اثنين بجراح متفاوته كان متواجدين أثناء الحادثة. وبحسب المصادر فإن الجاني يدعى أبو جبريل عبدالملك السيد ويعمل مع مليشيا الحوثي الانقلابية. وتأتي هذه الحادثة بعد ٲيام من جرائم قتل مشابهة شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة في ظل تزايد محلوظ في معدلات الجريمة والقتل والتي تقودها وتشجعها القيادات الحوثية في تلك المناطق الخاضعة لنفوذ مليشيا الحوثي الانقلابية.

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