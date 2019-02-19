شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء حجور يفجرون قنبلة مدوية ويعلنون مقترح سينهي الحوثي "تفاصيل كاملة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشد مشائح وأعيان وأبناء قبائل حجور، بحق الدم الذي يسكبونه في أعالي الجبال، رئيس الجمهورية، ونائبه ورئيس الوزراء، وقيادة التحالف العربي؛ أن يفكوا الحصار عن أهالي حجور بمحافظة حجة.

واقترحوا في بيان صادر عنهم ـ فك الحصار بأبناء قبائل حجور المتواجدين في قوات المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرض بقيادة ابن حجور العميد أمين الحجوري مدير أمن محافظة حجة.

وفيما يلي نص البيان:

إنه من حجور وإنه باسم الله الرحمن الرحيم

الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،

الأخ نائب الرئيس علي محسن الأحمر،

الأخ رئيس الوزراء معين عبدالملك،

الأخوة في التحالف العربي

تحية جمهورية وبعد

إننا مشائخ وأعيان وأبناء قبائل حجور، نناشدكم بحق الدم والأخوة وبحق اليمن عليكم أن تفكوا الحصار عن إخوانكم وأبنائكم وآبائكم وبناتكم وأمهاتكم في حجور.

ومن أجل ذلك نقترح عليكم حلاًّ سريعا وعاجلا اتفقنا نحن جميعا عليه، إيمانا منا بفعاليته ونجاحه، وأملا كبيرا فيكم أن تأخذوا مقترحنا بجدية وإخلاص نظرا للظروف الصعبة التي نعيشها والتحديات التي نواجهها وننتصر عليها حتى الآن بإمكانيات بسيطة وعزيمة كبيرة أمام قوة كهنوتية غاشمة، تستخدم مقدرات وعتاد دولة لسحق وحصار القرى في حجور.

ولقد تدارسنا أمرنا، بعد أن رأينا ما ترون ونرى من تقاعس لأسباب ضيقة وحسابات أضيق وبمبررات غير مقبولة ولا منطقية.

وعليه فإننا نقترح عليكم التالي:

أولا: تكليف العميد أمين الحجوري مدير أمن محافظة حجة وابن حجور بمهمة فك الحصار ليس بالجيش ولكن بأبناء حجور المتواجدين في المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرض.

ثانيا: توفير الدعم الكامل لهم خلال يومين وتكليفهم بفتح معركة مستبا التي لن تستغرق ثلاثة أيام بالكثير خصوصا أنها منطقة مفتوحة وغير حاضنة للميليشا ولأن أبناء حجور على خبرة ودراية بجغرافيا المنطقة وتضاريسها ومداخلها ونقاط القوة والضعف فيها وكما قال المثل لا تعمر الأرض إلا حجارها.

ثالثا: يقوم العميد أمين الحجوري بالتحرك في ظرف يومين وبالتنسيق معنا ونحن أعلم وأدرى بالظروف وطبيعة المعركة وسنقوم بدورنا في سرعة الحسم والالتحام مع أخوتنا القادمين والذين هم أكثر حماسا وشجاعة من كل جيوش الدنيا لأن القلق على أهلهم سيكون محفزا لهم على سرعة الوصول إلينا، ودافعا قويا لرفع معنويات المقاتلين في جبهات حجور الشرقية والجنوبية الشمالية التي يبلون فيها بلاء حسنا ويسطرون فيها أروع الأمثلة في الشجاعة والاستبسال والصمود.

نناشدكم بكل مقدس، وبالدم الذي نسكبه على مرتفعات حجور منذ شهر، وبآمال اليمنين ورهانهم على هذه المعركة في استعادة دولتهم وجمهوريتم.

ونناشدك يارئيس الجمهورية بحق وفاء أبناء حجور في كشر لك، فمنذ بداية الانقلاب وصورتك مرفوعة واسمك مذكور وراية اليمن الجمهوري عالية وخفاقة إذ ظل مواطنوك في كشر رافضين لسلطة الانقلاب ومتمسكين بالإدارة التي عينتها أنت في 2012 .

الإخوة أحرار اليمن جميعا/ إن أملنا بعد الله معقود عليكم، وثقتنا كبيرة بكم.

الله الله في أبناء حجور الله الله في أمل اليمنيين الكبير والأخير.

صادر عن:

مقاومة حجور شيوخا وأقيالا وأفرادا ومناضلين، وهو عن الأمهات والأطفال وعن الصغار والكبار.

صدر بتاريخه/ الأثنين 18 فبراير 2019م

أبناء حجور/ مديرية كشر/ محافظة حجة/ اليمن