شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيراني يجلس جوار توكل كرمان ويهمس في أذنها بكلمتين عربيتين .. ماذا قال وكيف ردت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عبر وزير خارجية ايران محمد ظريف عن اعتزازه وفخره بالناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان.

وقالت توكل كرمان في صفحتها على فيسبوك في منشور رصده راي اليمن "بعد أن أوغلت في مهاجمة إيران ودورها البائس في المنطقة ضمن حديثي عن الدور السيء الذي يلعبه التدخل الإقليمي في اليمن في مؤتمر ميونخ اليوم قال لي محمد ظريف وزير خارجية إيران وكان مقعده في القاعة بجواري : فخورون بك !!"

واضافت كرمان "أنقل هذا لتدركوا كم هو الفرق شاسع في كيفية تفكير الإيرانيين وطريقة أدائهم بالقياس إلى الأعراب في السعودية والإمارات! ".

ودعت كرمان إيران أن تتوقف عن لعب الدور البائس في المنطقة!!