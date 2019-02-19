شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب غير متوقع توقف اصدار الجوازات من عدن ومأرب …وجوازات صنعاء غير معتمدة والمواطنون في حيرة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

افادت مصادر مطلعة من محافظة عدن ان الادارة العامة لمصلحة الجوازات في عدن اخبرت عددا من المراجعين بانتهاء الجوازات لديها

وذكرت تلك المصادر انه تم ايقاف اصدار الجوازات وانه فوجئ مواطنون اثناء مراجعتهم للادارة بابلاغهم انه تم ايقاف الاصدار للجوازات وان السبب يعود لعدم توفرها

من جهة اخرى افاد مواطنون من محافظة مارب انهم فوجئ ايضا بتكرار ماحصل لاخوانهم في عدن مع ادارة الجوازات حيث ابلغوا من قبل الادارة بتوقف الاصدار للجوازات بسبب عدم توفرها

واشتكى عدد من المواطنين من عدم توفر الجوازات المعتمدة في المناطق المحررة وتوفرها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الا انها غير معتمدة

يذكر ان مصلحة الجوازات اصدرت قبل شهور قرارا بمنع اعتماد الجوازات الصادرة من صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين