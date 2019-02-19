شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصير مروع لــ ثلاث نساء بجنوب مديرية كشر بحجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهدت ثلاث نساء مساء الإثنين بقصف عشوائي لمليشيات الحوثي الانقلابية على قرى المواطنين في حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن.

وقال مصدر محلي جنوب مديرية كشر ” إن ثلاث نساء استشهدن بقصف حوثي بقذائف الهاون على قرى بني رسام وبيت شوس وبني شرية جنوب المديرية.

وأضاف المصدر ” إن القذائف سقطت على عدد من منازل المواطنين وأسفر عن استشهاد ثلاث نساء وإصابة مواطنين آخرين بشظايا.

وأوضح المصدر ” إن قذائف المليشيات الحوثية سقطت خلال محاولة الأهالي الهروب بالنساء والأطفال إلى شعاب ووديان آمنة جنوب غرب المديرية.

كما شنت المليشيات الحوثية قصفاً آخر بالهاون على قرى الهيجة والخنشوش في العبيسة شرق مديرية كشر.

يأتي هذا وسط صد واستماتة كبيرة لرجال القبائل أمام هجمات المليشيات الحوثية من جهات الجنوب والغرب على المديرية حيث تلجأ المليشيات الحوثية إلى القصف العشوائي لمحاولة خلق حالة الخوف والهلع لدى المواطنين.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد أعدمت مواطنا، يوم أمس، وذلك بعد رفضه إدخال دبابة حوثية حوش منزله في منطقة النيد بأفلح الشام جنوب مديرية كشر.

واستقدمت مليشيا الحوثي تعزيزات كبيرة إلى المناطق القريبة من مديرية كشر التي تشهد مواجهات ضارية بين المليشيا وأبناء المنطقة، كما واصلت قصف قرى مناطق حجور، بمختلف أنواع الأسلحة، فيما دمرت مقاتلات التحالف دبابة كانت تقصف المناطق السكنية.