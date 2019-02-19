شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور مخيفة جداً …الأشباح يشاركون ابناء هذه القرية اليمنية حفل الزفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجيء المشاركون في حفلة زفاف في احدى القرى التابعة لمحافظة المحويت بظهور أشباح في الصور التي التقطوها اثناء العرس.

الحادثة التي لميكن لها تأثير على العرس وقعت قبل شهر في قريه الظهاري عزله همدان مدريه ملحان التابعة لمحافظة المحويت في إحدى المدارس التي يعتقد أهالي القرية أنها مسكونة بالجن.

أحد المشاركين في حفل الزفاف من ابناء القرية بعث بالصور التي تظهر فيها الاشباح وأوضح في حديثه انهم لاحظوا فيها ظهور اشباح بعد ان قاموا بتصوير لمكان حفل الزفاف.

واختتم حديثه بالقول ” من محاسن الصدف ان احد لم يلاحظ هذا الامر والا لتحول الزفاف الى ماسأة ورعب ، مبينا ان الأشباح ظهرت فقط في الصور.