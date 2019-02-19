ألغام حوثية تودي بحياة 6 من عناصر الميليشيات في تعز

أعلنت مصادر قوات الجيش الوطني في تعز أن الألغام التي تزرعها الميليشا الحوثية في المحافظة أودت بحياة 6 من عناصر الميليشيا.

وقال المركز الإعلامي للواء 17 مشاة ببيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه ستة من عناصر مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم وجرح أربعة اخرين أثناء محاولتهم زراعة شبكة ألغام جديدة بمحيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم بجبهة الضباب.

وبالتفاصيل، انفجرت عبوة قديمة كانت زرعتها المليشيا في وقت سابق أدت الى مقتل 6 من عناصر المليشيا فيما أسعف 4 جرحى إلى محافظة اب .

الجدير بالذكر أن اغلب الضحايا من الفرق المتخصصة بزراعة الألغام والعبوات الناسفة التي تكثف المليشيا من زراعتها في محيط القرى والوديان.

يشار إلى أن كارثة الألغام في اليمن تصدرت جدول أعمال المؤتمر الـ22 لمديري برامج نزع الألغام في العالم والخبراء التقنيين التابعين للأمم المتحدة.

واستعرض رئيس وفد اليمن إلى المؤتمر مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، أمام المشاركين والمنظمات الدولية تقريراً مفصلاً مدعماً بالصور والفيديو يبين مدى حجم الكارثة التي تواجهها اليمن جرّاء استخدام الحوثيين أساليب متعددة في زراعة الألغام المختلفة الصناعة وبكثافة عالية وفي طرق عشوائية مختلفة.

وخلال مشاركة وفد اليمن في المؤتمر الذي استمر نحو أربعة أيام واختتم أعماله أمس، بمدينة جنيف في سويسرا، قال العقيلي إنه جرت مناقشة مسودة التمديد التي تقدم بها البرنامج نيابة عن الحكومة اليمنية بغرض تمديد فترة دعم البرنامج لثلاث سنوات قادمة، مؤكداً أن المسودة ستقدم بشكل رسمي في شهر مارس القادم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أضاف العقيلي أنه تم على هامش أعمال المؤتمر عقد اجتماع مع مديري برامج نزع الألغام في الوطن العربي، وذلك بدعوة وتنظيم من المركز اللبناني لنزع الألغام، وجرى خلاله إطلاعهم على تفاصيل كارثة الألغام في اليمن.

كما دعا العقيلي، مديري برامج نزع الألغام العرب إلى دعم ومساندة اليمن لضمان موافقة المجتمع الدولي على خطة التمديد الخاصة ببرنامج نزع الألغام المقدمة للدول المانحة والتي تقضي بالتمديد لثلاث سنوات من العام 2020 وحتى العام 2023.