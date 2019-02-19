برنامج القسائم الصحية يقدم الرعاية للأمهات الحوامل في جميع مديريات محافظة لحج

جري أمس تدشين برنامج القسائم الصحية للامومة الأمنة وتنظيم الأسرة في مديريات طور الباحة والمضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.

وقالت الدكتورة أشراق السباعي وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان بإن البرنامج يستهدف 15 مرفقا صحياً في محافظة لحج وانه سيتم تدريب العاملين في البرنامج، خلال يومي الثلاثاء والاربعاء في قاعات مستشفى بن خلدون مفيدة بانه سيتم تدريب العاملين الموزعين على المديريتين الاسبوع القادم.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان إلى انه بتنفيذ هذا البرنامج في مديريات طور الباحة والمضاربة ورأس العارة يكون البرنامج قد استكمل جميع المديريات المستهدفة بمحافظة لحج الذي تستفيد منه الامهات الحوامل في تلقي الرعاية المطلوبة .

حضر فعاليات التدشين الدكتور مصلح التوعلي وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان، والدكتور عارف عياش مدير عام مكتب الصحة والسكان بلحج ومنسق برنامج القسائم الصحية في محافظة لحج الدكتور محمد الحامد عن مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية والدكتورة ملاك عبدالعزيز مساوى مدير مكتب مؤسسة صوت للصحة والتعليم بلحج ومدراء مكتب الصحة، في المديريات المستهدفة.