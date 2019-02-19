شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية تعلن خبر صادم للحوثي من وسط صعدة... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مسؤول عسكري حكومي بأن القوات الحكومية سيطرت على عدد من القرى والمواقع في مديرية مران بمحافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمالي البلاد)، إثر معارك ضارية.



ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، عن قائد لواء المهام الخاصة في القوات الحكومية العميد عادل المصعبي قوله، إن قواته سيطرت على منطقة الجلاح ومركزها، وقرية أم عقال ومنطقة المنعيرة وصولاً إلى معسكر الكامب البريطاني.



وأضاف بأن القوات الحكومية سيطرت أيضاً على قرية "السلام" المطلة على وادي "المنزالة" ووادي "ليه".



وأشار إلى أن تلك السيطرة جاءت عقب معارك عنيفة ضد الحوثيين، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، دون أن يورد حصيلة محددة.



ولفت إلى أن فرق الألغام نزعت العديد من الألغام والعبوات المتفجرة من وادي "المشابيح"، كان الحوثيون قد زرعوها بكثافة قبل انسحابهم من الوادي.

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