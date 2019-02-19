شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة : امريكا تعلن رسمياً وفاة صاحب اشهر "قبلة" بالتاريخ ...ما قصتها ولماذا يتجمع العشاق في نفس المكان وتاريخ 14 فبراير من كل عام لتقليد القبلة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي في الولايات المتحدة أحد أشهر من التقطت لهم صور في التاريخ، وهي صورة قبلة بحار وفتاة بزي ممرضة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بطل الصورة جورج ميندونسا توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 95 عاما في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وتحدث ميندونسا، الذي كان في إجازة في ذلك اليوم، أنه قبل فتاة ترتدي زي ممرضة، ولم يكن يعرفها، صدفة في الشارع، لأنها كانت تذكّره بالممرضات اللواتي كن يعالجن البحارة الجرحى.

ونشرت هذه الصورة لأول مرة في مجلة "لايف"، وأصبحت من أشهر الصور في القرن العشرين. وادعى العديد من الأشخاص أنهم الذين يظهرون في هذه الصورة، قبل تحديد هوية صاحبيها.



ويجتمع في تايمز سكوير بنيويورك مئات الأشخاص في 14 أغسطس من كل عام لتكرار هذا المشهد العاطفي الشهير.