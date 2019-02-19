شكرا لقرائتكم خبر عن وزير حقوق الانسان يشارك في دورة عن الاصلاح الجنائي وتأهيل السجون بماليزيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقيع اتفاقية بين بلادنا والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بماليزيا لتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية اليمنية

بحث وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر ،اليوم،مع مديرة المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر،أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل منتسبي الاجهزة الامنية والقضائية في مجال العدالة الجنائية وفق نهج حقوق الانسان.

وفي اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد ، تم الاتفاق مع المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على برامج شراكة تدريبية وتعزيز قدرة منتسبي الاجهزة الامنية والقضائية مما يساعد في تعزيز مهمة هذه الاجهزة وتطبيق معايير حقوق الانسان.



من جانبها أشادت تغريد جبر بدور الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية والأجهزة القضائية في ترسيخ دعائم حقوق الانسان فيما يتعلق بالسجون والعدالة الجنائية.



ويشارك وزير حقوق الانسان محمد عسكر في الدورة التدريبية التي أقامها المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في العاصمة الماليزية كوالالمبور حول تأهيل السجون ومأموري الضبط القضائي في المناطق المحررة وفق نهج حقوق الانسان خلال الفترة من 17 الى 18 من فبراير2019م.



شارك في الدورة رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء الدكتور أحمد الموساي وعدد من منتسبي الاجهزة الأمنية والقضائية.