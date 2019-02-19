ايران تطالب بوقف تصدير الأسلحة الأوربية التي تقتل اليمنيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن اليمن بلد مستقل وذو سيادة واليمنيون هم من يقررون مستقبل بلدهم . وشدد على أن إيران لا تتدخل قط في شؤون هذا البلد. وأعرب قاسمي في تصريحات عن عزم إيران عدم ادخار أي جهد لإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن وتفادي استمرار الكارثة الإنسانية التي يعانيها والتي تشكل نقطة سوداء في تاريخ العصر الحديث داعيا دول العالم إلى الوعي واليقظة والسعي للوصول لحل هذه المشكلة وإنقاذ الشعب اليمني من معاناته.

وطالب قاسمي الدول الأوروبية التي تقدم السلاح إلى تحالف العدوان السعودي بالتوقف عن تصدير وبيع الأسلحة المدمرة إليه وإرغامه على إيقاف اعتداءاته الوحشية ضد الشعب اليمني.

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