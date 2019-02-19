شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تفاصيل مايجري في حجور الان وحقيقة حسم المعركة لصالح الحوثيين ودخولهم المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صد أبطال مقاومة حجور، اليوم الاثنين، هجوما عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، وكبدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونقل موقع الجيش الوطني ”سبتمبر نت”عن مصادر ميدانية قولها :أن أبطال قبائل حجور صدوا هجوماً عنيفاً شنته المليشيا في منطقة بني شهر، أسفر عن سقوط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى.

وطبقاً للمصادر فإن المليشيا حاولت خلال هجومها الفاشل الاستيلاء على قلعة بني شهر في الحد الشمالي لمديرية كشر، ولكن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وكسروا هجومها.

وأفادت المصادر أن المليشيا تحاول منذ يوم أمس استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة جمانة، لانتشال جثة أحد القيادات الميدانية وعدد من العناصر التابعين لها، منعتهم ضربات الأبطال من ذلك.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن المتحوث المدعو حسن محمد صالح القاضي ، استقدم يوم أمس العديد من عناصر المليشيا وآلياتها القتالية إلى منطقة سودين، والتي تتمركز فيها عدد من الأطقم العسكرية والأسلحة الثقيلة التابعة للمليشيا.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيا تتمركز حالياً في الجبل قرية الهجرة المطلة على مثلث سودين وفي قرية الدعامة المحاذية لبني شهر ووادي ظلم.

في غضون ذلك ناشد مشائخ وأعيان قبائل حجور قيادتي الشرعية والتحالف العربي بضرورة التدخل العاجل بإسنادهم بالإمكانات لمواجهة المليشيا الانقلابية التي تستخدم مقدرات وعتاد دولة لسحق وحصار القرى في حجور.

جاء ذلك في بيان صادر عن مشائخ وأعيان قبائل حجور، اقترحوا من خلاله على قيادتي الشرعية والتحالف العربي، توفير الدعم الكامل لهم خلال يومين وتكليفهم بفتح معركة مستبا التي لن تستغرق ثلاثة أيام بالكثير خصوصا أنها منطقة مفتوحة وغير حاضنة للميليشا ولأن أبناء حجور على خبرة ودراية بجغرافيا المنطقة وتضاريسها ومداخلها ونقاط القوة والضعف فيها

ودعا البيان قيادتي الشرعية والتحالف إلى تكليف العميد أمين الحجوري مديراً لأمن محافظة حجة، وذلك للقيام بمهمة فك الحصار بمساندة أبناء حجور المتواجدين في المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرض، والذي سيكون في ظرف يومين من خلال التنسيق مع القبائل.

هذا وكان قد أعلن اليوم الأثنين مايسمى رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للمليشيات الحوثية المدعو محمد علي الحوثي حسم معركة حجور لصالح جماعته.

واضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر تابعها "مأرب برس" قائلا:«فشلت مؤامرة العدوان في كشر حجور بفضل الله وبيقظة أبنائها المجاهدين ومشائخها وعقلائها الوطنيين»

مراقبون اكدوا على ان مسارعة مليشيات الحوثي اعلان حسم معركة حجور يعد بمثابة محاولة يائسة لإنعاش معنويات مقاتليها التي تفر هاربة من جبهات المواجهة التي تواجه مقاومة شرسة من ابناء قبائل حجور بمحافظة حجة.