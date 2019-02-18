شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لكل الجهات المختصة في اليمن لتسهيل مهمة سفير بدأ اليوم مهامه من مكتب على محسن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول نشاط سياسي جديد له , باشر اليوم السفير التركي الجديد لدى اليمن، فاروق بوز غوز، ممارسة مهامه، كسفير لبلاده لدى اليمن باجتماع مع نائب رئيس الجمهورية .

كما كشف اليوم نائب رئيس الجمهورية عن توجيهات خاصة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل للجهات المختصة بتسهيل مهام السفير التركي الجديد المختلفة .

وفي اللقاء رحب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، بالسفير التركي، فاروق بوغوز، خلال لقائه اليوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأشار نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها بلادنا في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

من جانبه عبر السفير التركي عن تقديره، لما لمسه من اهتمام ودعم من قبل القيادة السياسية اليمنية، مؤكداً استمرار دعم بلاده للشرعية في اليمن وحرصها على تعزيز العلاقات وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني بما من شأنه تخفيف معاناة اليمن واليمنيين.