شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني..تهاوي متسارع بين مناطق "الشرعية - الانقلاب" (الصرف مساء اليوم الاثنين) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هبوط متسارع يمر بها الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عموم مختلف مناطق ومحافظات اليمن.

ورغم كثافة محاولات وإجراءات الجهات الحكومية للحفاظ على استقرار سعر العملة اليمنية، إلا أن ذلك لم يحقق أي تقدما ووضع حلول مجدية لوقف هذا الانهيار.

ويتسارع الانهيار بين مناطق سيطرة الشرعية من جهة وسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى ففي صنعاء وبقية المناطق الميلشيا يتراوح سعر صرف الدولار بين 580 - 585 ريال يمني لكل دولار أمريكي واحد، فيما السعودي ب 160 - 168 ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي.

أما في مناطق سيطرة الشرعية فيسجل أعلى رقم بالنسبة للدولار عند 563 - 566 ريال يمني لكل دولار أمريكي واحد، فيما السعودي عند 157 - 161 ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي.