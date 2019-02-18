التحالف يعلن موقفه من معارك حجور ويوجه دعوة للقبائل اليمنية ويتحدث عن دور الانقلاب وغياب الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - قالت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن " إن الانقلاب الحوثي وغياب الشرعية في البلاد تسببا في صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض تابعه " المشهد اليمني " قال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي " إن التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني. وأضاف " نواصل دعم جهود التواصل لحل سياسي في اليمن إضافة إلى جهود سياسيةوإنسانية لمكافحة الإرهاب في اليمن. كما عرض العقيد المالكي مقاطع مصورة لاستهداف طيران التحالف العربي عربات وأطقم وعناصر حوثية في جبهات القتال في حجور وباقم وكتاف في صعدة. وقال المالكي " إن عدد الصواريخ الحوثية على السعودية وصلت حتى 18 فبراير 2018 إلى 218 صاروخ وأكثر من 70ألف قذيفة. كما نفى المالكي صحة الأبناء التي تحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية عن وصول أسلحة تابعة لدول التحالف إلى مليشيات الحوثي أو عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. وأضاف المالكي " إن قرابة 1000من مقاتلي الحوثي قتلوا خلال الأسبوعين الماضية في مختلف جبهات القتال. وعن مساندة قبائل حجور برياً قال المالكي في رده على السؤال " أن التحالف مستمر في قطع خطوط الإمداد نحو حجور عن طريق الاستهداف الجوي . كما وجه المالكي دعوة إلى كافة القبائل اليمنية إلى مساندة قبائل حجور مشيراً بأن التحالف مستمر في حماية المواطنين على كافة التراب اليمني. وعن تواجد القيادات الحوثية المطلوبة للتحالف قال المالكي " إن تلك القيادات تحتمي بالمدنيين إضافة إلى مرافقة الأطفال .



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