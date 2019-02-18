شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طفل شنقًا في السعودي بالباحة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قرَّر طفل يبلغ 12 عامًا من العمر، إنهاء حياته والانتحار شنقًا، وذلك في قرية المختوم بالباحة.
وانتحر الطفل الذي يدرس في الصف السادس الابتدائي شنقًا، إذ فوجئت أسرته بوجوده معلقًا من رقبته داخل غرفته.
ونقلت الأسرة، الطفل إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، إلا أن الفحص أوضح أن الطفل فارق الحياة.
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