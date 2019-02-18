شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة قتيل الممدارة في عدن "محمد العدني " تكتب مرثية تبكي كل القلوب وتصف علاقتها به وكيف توقع موته صباح يوم الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رثت زوجة الشاب محمد الاقليمي الذي اغتاله مسلحون مجهولون في مدينة عدن، مساء الجمعة بمرثية مؤلمة وحزينة.

وقتل الاقليمي الذي كان في زيارة لمدينة عدن قادما من صنعاء على يد مسلحين مجهولين يقودون طقم قاموا باختطافه وقتله.

وكتبت زوجة الشاب مرثية مؤلمة فيه قالت فيها :

" الى رفيق دربي الذي انقطع بأوله .. محمدي

الى ذلك الي اسعدني واضحكني وابكاني

الى قرة عيني وابني وابي وزوجي وابو اولادي الذين لم ياتو

اولا وقبل كل شيء .. انا احبك

وثانيا وبعد كل شيء .. انا احبك ايضا

قبل ساعاات من سفرك اتذكر ؟ قلت لي يا حبيبي انا ولاول مره احس بضيييييق وانا مسافر .. كنت مستلقيا على سريرك متكاسلا ولا تريد السفروتقول يارب تروح عليا نومه ..لولا اصرار اصدقائك لما سافرت . ولولا قدر الله ..!

كانت علاقتي بك اكبر من ان امنعك من شيء قد يسعدك وعلاقتك بي اكبر من ان تجعلني احزن .. لكنك جعلتني احزن برحيلك يا محمدي ..

لم يكن البكاء كافيا ولا النحيب والعويل كافيا لم يكن اي شي كافيا للتعبير عن جرحي وقهري وألمي ..

انني اتمزق يا محمد اتمزق والله على م اقول شهيد ..

انت تعلم وأكثر الناس علما ماذا تعني لي لم تكن حبيب ولا زوج ولا ابن انت شيء لم يجدو له لقب بعد.. ..

اذكر قبل موتك بيوم حين قلت لي مداعبا انا مهجور من دونك يا روحي ..

ورديت عليك (كافي عذاب كافي غياب ) ورديت عليا اما نعيش بكل هدوء ولا كلن بدربه يروح .. وقتها رديت عليك لا لا اس كلام مافي كلن بدربه يروح انا وانت نفر بنعيش سوا لين الموت !!!!! انت وقتها رديت بضحكه بسطر كبير .. وابتسمت انا .

كانت أيامي معك قليله لكنها بحجم الدهر واكتر ..

هل لي بيوم اخر يا حبيبي .. ساعتذر عن كل وقت لم اكن به معك

ساعتذر لكل ساعه وكل دقيقه ازعجتك بها وانت نائم

ساعتذر عن كل ثانيه لم احضنك فيها واقول لك فيها احبك ..

ساعتذر لك عن كل شيء كان وكل شيء لم يكن ..وودت لو انه كان ..

محمد البوس #الاقليمي العدني ..

اصحيح خبر مقتلك ؟ اصحيح م اشاعوه انهم قتلوك وعذبوك يا حبيبي ؟

اصحيح انهم سرقوك مني ؟ لا احد يستطيع اخباري بالحقيقة الا انت

هيا تعال وكذبهم ارجوك ..

عد الي مثل نهايه كل يوم ومعك سجائرك ودبه الماء وبعض الخبز وعصير لي وقولي جوووعاااااان يا روحي..

هل كنت جائع حين قتلوك يا حبيبي ؟

هل شربت ماء اعرفك انا م تحب تشرب كتير الا لمن اجيب لك ..

محمد بالجنه انت صح قولي في حد يضايقك ؟ اكيد لا

انت الان بالجنه ياروحي استناني بجي لك قريب ان شالله وماعاد بخليك تسافر خلص يكفي الي صار ...

محمد اني هنا مذبوووووحه عليك قول لكل الناس يبطلو اشاعات عليك قولهم حبيبتي تقتهر قولهم يا روحي اني الدموع خلصت من عيني ومن قلبي اش افعل قولي كيف ابرد نار قلبي كيييييف !

محمد حبيبي .. قولي انك بترجع زي ما وعدتني اخر اتصال لك قبل ما تموت بساعه قلت لك يا محمد ارررجع الان مدري اش خلاني اقولك كدا ضحكت وقلتلي طيب برجعلك بأقرب وقت طيب متى اقرب وقت قلي عشان افعل لك حلا من الي تحبه يا محمد ..

محمد امك وامي يبكو عليكككك كتيييييير ضهري وضهرهم انكسر تعال قولهم بس خلص انا رجعت ..

محمد اخواتي وصحباتي كلهم يبكو عليك بس محد بكا عليك قدي ولسه احس بقلبي نااااااار اشوفك قدامي بكل ركن في بيتك اسمعك تناديني وانت خايف وساعه اسمعك فرحااان يا محمد ..

محمد اني معرفش اطبخ سامحني كنت تاكل اكل مش حلو وتجاملني تقولي حلوو والله وتاكل وانا عارفه انه مش عاجبك بس تاكله عشاني

محمد وانت مسافر كنت اني اتعلم الطبخ تعال والله بسوي لك اكل احسن والله العظيم..

محمد قالو انك تسمعني الان وتحس بي .. هيا انت اكيد شايف حالتي صح تعال واسيني يا محمد حتى لو بالحلم انفدالك تعال اني فقدددددددتت لك فقدددددت لك فقدددددددددتلك يا روحي ..

محمد انا الوجه البكائي زي ما سميتني كيف برجع اضحك من غيرك ي روحي

كيف قولي كيف ..

اللهم قوة اللهم صبر

اللهم قوة اللهم صبر

اللهم قوة اللهم صبر





وكان الشاب قد قتل الجمعة برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة عدن .

وروى اصدقاء الشاب محمد علي القيسي تفاصيل مقتله على يد مسلحين اعرضوا طريقه امام مطار عدن الدولي مساء الجمعة .

وأكدوا لعدن الغد ان الشاب القيسي من ابناء المحافظات الجنوبية ويسكن واسرته في محافظة صنعاء ووصل الى عدن قبل ايام لاجل قطع جواز سفر .

وفي القصة قال اصدقاء القيسي ان مسلحين على متن طقم يرتدون زي مدني اعترضوا طريق الشاب محمد حين كان على يقود سيارته والى جانبه ثلاثة من اصدقائه امام مطار عدن الدولي واجبروهم على النزول من السيارة .

وأشاروا ان المسلحين اطلقوا النار على الشباب حيث أصيب الشاب محمد علي بطلقة في فخذه .

وقال اصدقاء الشاب ان المسلحين اخذوا الشاب في سيارتهم وقاموا برمي جثته خلف منطقة الممدارة .

وأشار اصدقاء الشاب ان المسلحين لم يأخذوا سيارته كما تناقلته بعض المواقع الاخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي .

وطالبت والدة الشاب من الاجهزة الامنية في العاصمة عدن التحرك الجاد وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة .

الجدير بالذكر ان الشاب محمد علي وصل الى العاصمة عدن قبل ايام لحجز جواز سفر وهو من ابناء المحافظات الجنوبية ويسكن منذ سنوات طويلة واسرته بصنعاء وكان قد احتفل بزواجه قبل اقل من شهرين .