شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة : حديثة للارهابي عبدالخالق الحوثي..لحظة لقاءته لحشد المقاتلين على حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي سام الغباري في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر هناعدن صورة قال فيها ‏صورة حديثة للارهابي عبدالخالق بدرالدين الحوثي شقيق الإرهابي عبدالملك في إحدى لقاءاته مع مرتزقته لحشد المقاتلين على ‎#حجور البطلة .



وتابع قائلا أدرج هذا الإرهابي في قرار مجلس الامن بتاريخ ?? ابريل ???? كأحد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وتهديد السلام والأمن اليمني والإقليمي