شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في قضية احتجاز الفنان والممثل اليمني علي الحجوري ..وشقيقه يكشف هوية من أبلغ عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت السلطات السعودية الفنان اليمني والممثل" علي الحجوري " إلى السجن العام بمدينة جازان - جنوب غرب المملكة.

وقال شقيق الفنان الحجوري " إنه ذهب أمس ليزوره إلى سجنه السابق في " وادي ريان " بالمنطقة إلا أن السلطات الأمنية أخبرته أنه تم نقله إلى السجن العام في مدينة جازان.



وأضاف شقيقه " أنور " لا يزال شقيقي علي لليوم الثامن في الحجز وحتى اللحظة لا نعرف ماهي التهمة الموجهة له سوى دعوى تقدم بها مقيم يمني في السعودية لقبه " العولقي" وحتى اللحظة لم يتم النظر في تلك الدعوى أو تقديمه للمحاكمة.

وأشار " أنور الحجوري " أن الجهات الأمنية سلمته الأغراض الشخصية لشقيقه علي والتي كانت معه أثناء استدعائه.



وحسب مصادر يمنية في المنطقة " فإن مقيم يمني تقدم بدعوى ضد الفنان علي الحجوري اتهمه فيها بالاساءة للدين.