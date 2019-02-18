إب: مشرف حوثي يحول مشروع مياه الإستاد الرياضي إلى مشروع شخصي
إب: يمن شباب نت - خاص
الأحد, 17 فبراير, 2019 - 05:07 مساءً
[ استاد اب الرياضي ]
كشفت مصادر مطلعة في مدينة إب (وسط اليمن) عن قيام قيادي حوثي رفيع، باستخدام مشروع مياه الاستاد الرياضي، لصالحه الشخصي بغرض التكسب المادي.
وقالت المصادر "إن القيادي الأمني أبو علي العياني، شرع في مد أنابيب من بئر الإستاد الرياض إلى خارجه باتجاه البوابة الشرقية لجامعة إب".
وبحسب المصادر "فإن العياني يعتزم افتتاح مشروع ماء شخصي وموقف لتعبئة الوايتات وبيعها للمستهلكين أمام بوابة الاستاد الرياضي في الجهة الشرقية".
واستغرب متابعون موقف مكتب الشباب والرياضة، ورئاسة جامعة إب، الصامت حتى اللحظة من هذه الإجراء الخطير.
ويستغل القيادي الحوثي نفوذه الكبير، في استغلال الأزمة الكبيرة التي تشهدها مدينة إب، في مياه الاستخدام المنزلي الذي ارتفعت أسعاره لمستويات قياسية وصلت لأكثر من 15000 ريال للمقطورة المتوسطة سعة 5 ألف لتر.
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