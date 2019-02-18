شاهد: مواطن يوثق بالفيديو مخالفة شرب شاي بـ900 ريال ومدير المرور يرد

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عدن - ياسمين التهامي - كذب مدیر الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله البسامي صحة ما یتم تناقله على منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع تشیر إلى تحریر مخالفة «شرب شاي» واصفه بالمفبرك والغير صحيح بحسب صحيفة عكاظ. وكان شخص وثق مقطع الفیدیو المتداول رسالة نصیة زعم أنھا وصلته عبر جواله تضمنت تحریر مخالفة مروریة بقیمة 900 ریال لشرب الشاي أثناء القیادة.



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