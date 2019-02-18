عزان يكشف حقيقة مظاهرات مليشيا الحوثي ضد التطبيع

أكد الباحث في الجماعات الدينية ومؤسس ما يسمى “الشباب المؤمن” التابعة لجماعة الحوثي محمد عزان أن الغرض من الدعوات التي اطلقتها قيادة جماعة الحوثي للخروج في مسيرات رفضا للتطبيع مع اسرائيل، هو تحشيد مسلحين لاقتحام مديرية حجور في حجة.

وأضاف عزان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”ما بش تطبيع ولاهم يحزنون، ما بلا الجماعة قد فيهم خَرْمَة للزفّة حقهم.. وعلى الطريق يلفوا لهم شويّه متحمسين يجاهدوا بهم أهل حجور، أو أهل تهامة!”

وذكر ان الاحتجاجات التي يحشد لها الحوثيون هي غضب لأجل إيران وليس قلقاً من صورة الوزير اليماني بجانب نتنياهو، فكلنا يعرف أنهما لم يكونونا في لقاء خاص.

وتساءل قائلا: متى سيكف هؤلاء عن النفاق السياسي والاستغلال القبيح لعواطف الناس، ويوقفون سحق شعبنا بدلا من التغني بعداوة إسرائيل؟

وكان عبدالملك الحوثي قد دعا انصاره للخروج في مسيرات رافضة لمؤتمر وارسو.