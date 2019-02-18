اول صورة لأحد اكبر قيادات الحوثيين من داخل العناية المركزة بعد انباء عن مقتله

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور جديدة مصير مدير أمن محافظة عمران المعين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية ” عبدالله يحيى العربجي ” من داخل أحد المستشفيات التابعة للمليشيات في صنعاء.

وظهر رئيس ما يسمى بمجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام وعدد من قيادات الحوثي في زيارة لمدير أمن المحافظة المعين من الجماعة عبدالله العربجي الذي أصيب بجروح بالغة بقصف لطيران التحالف العربي استهدف موكبه في مديرية قفلة عذر- شمال غرب المحافظة – منتصف الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر في إعلام الحوثيين فإن القيادي ” العربجي ” أصيب بجروح بالغة في الرأس والرجلين وبقي في العناية المركزة قرابة 4 أيام.

ومدير أمن محافظة عمران الذي عينته المليشيات الحوثية مؤخراً هو من أبناء مديرية قفلة عذر وكلفته قيادة المليشيات بقيادة حملة عسكرية على قرى ذو سودة شمال غرب المحافظة إلا أن تلك التعزيزات تعرضت لقصف جوي قبل وصولها إلى المنطقة.

يأتي هذا فيما لايزال مصير محافظ المحافظة المعين من المليشيات فيصل جعمان مجهول حتى اللحظة وسط أنباء تتحدث عن مصرعه في ذات الغارات.

ونفذت طائرات التحالف العربي الثلاثاء الماضي 15 غارة متتالية استهدفت تعزيزات ومواكب لمليشيات الحوثي بين مديريتي قفلة عذر ومنطقة ذو سودة المحاذية لمناطق حجور بمحافظة حجة.

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