ميليشيا الحوثي تحتل منزل أسرة الرئيس الفلسطيني الراحل "عرفات"

سخر وزير الإعلام معمر الأرياني، أمس الأحد، من مزايدة الميليشيا الحوثية الإيرانية على القضية الفلسطينية، في وقت تحتل فيه منزل أسرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة صنعاء، إلى جانب المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار.
وقال الإرياني على تويتر: إن "القضية الفلسطينية بالنسبة للميليشيا، هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس، ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين، خدمةً لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف"، حسب ما ذكر موقع "عدن تايم" الإخباري.
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