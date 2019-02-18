شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة تطلقها حكومة الشرعية للموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت الحكومة اليمنية صرف 50% من مرتبات منتسبي الجامعات اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، إن اجتماعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين باسلامه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب وزير المالية سالم بن بريك، وناقشا صرف 50 بالمائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

واستعرض الوزير باسلامة، خلال اللقاء الذي حضره ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجامعة صنعاء، الإشكاليات المرتبطة بمرتبات النازحين من منتسبي الوزارة، ومقترح صرف ٥٠ بالمائة من مرتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مناطق سيطرة الانقلاب.

من جانبه، أكد نائب وزير المالية أنه يجري حالياً استكمال إجراءات صرف ٥٠ بالمائة من مرتبات كافة منتسبي الجامعات بحسب توجيهات الحكومة.

مشيراً الى أن وزارة المالية بانتظار إنجاز الكشوفات من قِبل وزارة الخدمة المدنية لصرف المرتبات.

ويواجه الموظفون في مناطق الحوثيين ظروفا صعبة نتيجة انقطاع مرتباتهم منذ عامين ونصف.