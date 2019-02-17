شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول 4 صور من وسط حجور تنشر لأول مرة منذ الانتفاضة مشاهد موجعة للحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرة مواقع يمنية أول اربع صور لأبطال مقاومة حجور من وسط الجبهات. وقالت مصادر قبلية أن أبناء حجور يخوضون معارك بطولية بإمكانيات ذاتية متواضعة ضد مليشيات الحوثي ويحققون انتصارات ساحقة رغم فارق التسليم والمعدات لدى الطرفين". وأضافت "أبناء حجور منصورون بإذن الله ورؤوسهم مرفوعة ومعنوياتهم عالية.. يجرعون العصابة الحوثية الهزائم ويسطرون اروع الإنتصارات".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول 4 صور من وسط حجور تنشر لأول مرة منذ الانتفاضة مشاهد موجعة للحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.