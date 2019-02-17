شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار الريال اليمني بشكل كبير أمام العملات الأجنبية يثير الرعب في أوساط المواطنين"أسعار الصرف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعار العملات لهذا اليوم العملة:بيع-شراء دولار امريكي:613-605 ريال سعودي:1605-1595 درهم اماراتي:167-164 يورو:685-679 ريال قطري:166-163 دينار كويتي:1979-1964 دينار بحريني:1602-1590 ريال عماني:1566-1554 جنيه استرليني:772-766

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