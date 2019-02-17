شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث الآن في ‘‘قفلة عذر’’ بعمران بعد قطع خطوط إمداد الحوثيين إلى ‘‘حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية إن مليشيا الحوثي في عمران دفعت بتعزيزات عسكرية، خلال الساعات الماضية، باتجاه مديرية قفلة عذر.

وكانت قد اندلعت مواجهات مسلحة خلال الأيام الماضية بين مسلحين قبليين في قفلة عذر وعناصر مليشيا الحوثي، على خلفية قيام قبائل قفلة عذر بقطع خط الإمداد أمام الحوثيين في اتجاه مديرية حجور بحجة.

وشن الحوثيون حملة اعتقالات لعدد من شيوخ قبائل عذر والعصيمات للحد من اتساع رقعة الانتفاضة القبلية.

وكانت قبائل حجور تصدت لهجوم للمليشيات الليلة الماضية وأسرت خمسة من عناصرها.

تزامن ذلك مع غارات شنتها طائرات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع ميليشيات الحوثي في حجور ودمرت خلالها آليات وألحقت بهم خسائر بشرية.

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