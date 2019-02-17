شاهد صورة : لحظة دخول قوات الجيش الوطني هذا المكان..بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي

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عدن - ياسمين التهامي - �مكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير دخول سوق الطاحون مديرية الحشاء بعد تحريرها من المليشيات الحوثية المدعوم من قبل إيران.



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