شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية والسفير الفرنسي يبحثان ملف الإعمار في اليمن (لهذا السبب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث مستشار رئيس الجمهورية لشؤون اعادة الإعمار المهندس سيف الشريف ، اليوم ، مع السفير الفرسي لدى اليمن كريستيان تيستو ،ملف إعادة الإعمار في اليمن ومعالجة آثار الحرب التي شنتها ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على اليمنيين منذ العام 2014.

وناقش الشريف مع السفير الفرنسي تصور الخطة و الاطار العام لإعادة الاعمار التي تشمل جميع محافظات الجمهورية، وكذلك الرؤية الاستراتيجية لملف الاعمار بمحاوره المختلفة و بما يعزز من حضور الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وتنشيط عجلة التنمية.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية ،أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يولي ملف إعادة الإعمار أولوية كبيرة..مشيراً إلى اهمية تبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة للإعمار في اليمن.

من جانبه اكد السفير الفرنسي اهمية طرح برنامج الاعمار بصورته الشاملة التي تمثل مرحلة متقدمة يسهم في احلال السلم وإزالة ما خلفته الحرب من دمار.