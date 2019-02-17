شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أمني غير مسبوق للحوثيين في #صنـعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مدينة صنعاء استنفاراً أمنيا لجماعة الحوثي، المسلحة، تزامناً مع دعوات للتظاهر ضد ماتسميه الجماعة “البراءة من الخونة”، في إشارة لحضور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني مؤتمر وارسو الذي شارك فيه رئيس الحكومة الإسرائيلي.

ودعا زعيم جماعة الحوثي في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة، أمس، إلى التظاهر في صنعاء وفي عموم المناطق الخاضعة للجماعة ضد مؤتمر وارسو ولتأييد النظام الإيراني.

كما أمرت الجماعة كل الجهات والكيانات الموالية لها في صنعاء بإصدار بيانات تنديد ومحاولة تصوير وارسو على أنه اعتداء على القضية الفلسطينية بسبب حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المؤتمر الذي ضم وزراء خارجية نحو 70 دولة.

واستغلت جماعة الحوثي، مشاعر العداء تجاه إسرائيل لتوظيفها من أجل خدمة مشروعها الطائفي التابع لإيران، وتسخير القضايا العربية لحشد المزيد من أتباعها لقتال الشعب اليمني.