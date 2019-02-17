شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم الاحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن)صباح اليوم الأحد الموافق 17فبراير 2019م أسعار الصرف في محلات الصرافة في صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 605 البيع | 610 الريال السعودي : شراء| 159.5البيع | 160.5 أسعار الصرف في محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن الدولار الأمريكي : شراء| 610البيع | 615 الريال السعودي : شراء 160البيع | 162



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