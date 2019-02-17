نظم في معسكر الشرطة العسكرية بمحافظة شبوة، حفل استقبال لدفعة جديدة من قواتها التي جرى تدريبيها في محافظة مأرب لمدة ستين يوما ويبلغ قوامها مائتين وخمسة افراد.
ورحب قائد قوات الشرطة العسكرية اللواء ناصر النوبة، بتخرج هذه الدفعة لقوات الشرطة العسكرية بشبوة بعد تدريب افرادها بمحافظة مأرب، وهنأهم بنجاح الدورة.
واشاد النوبة بانضباط الدفعة في برامج التدريب واستيعابهم لاساسيات العمل والخدمة العسكرية..منوها بأنهم يمثلون اللبنة الاولى في استعادة فعالية قوات الشرطة العسكرية بالمحافظة، وتعزيز دورها في حماية الضبط والربط العسكري وحماية النظام والقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر شبوة تحتفي بوصول دفعة شرطة عسكرية من أبنائها تدربت في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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