محافظ سقطرى يدشن الدورة التدريبية لقابلات المجتمع في رعاية الأم والطفل

دشن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الاستاذ رمزي محروس ومعه وكيل المحافظة لشؤون الجزر الاستاذ رائد الجريبي صباح اليوم الدورة التدريبية لقابلات المجتمع في مبادئ التوليد ورعاية الأم والطفل CBMNC بتمويل من منظمة اليونسيف وبالتعاون مع مكتب وزارة الصحة والسكان وتنفيذ منظمة العون الإنساني والتنمية HAD.

واشاد محروس بدور منظمة اليونسيف وتدخلاتها المعهودة في مجال القطاع الصحي والتعليم وكذلك المياه والاصحاح البيئي.

واضاف محروس أن السلطة المحلية في المحافظة ستولي اهتمام كبير للقطاع الصخي وخاصة في توفير خدمات الرعاية الصحة للأم والطفل لما لها من اهمية ولما يترتب عليها من مخاطر ومضاعفات الحمل وما بعد الولادة.

من جانبه اشار مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الأستاذ سعد عامر حمودي بدور منظمة اليونسيف ودعمها المستمر لبرامج الرعاية الصحية كالتحصين والتغذية والصحة الانجابية وصحة الطفل مشير الى أن مكتب الصحة وبالتعاون مع منظمة العون سيعمل على رفع كفاءة العاملين الصحيين في المراكز والوحدات الصحية وتحسين جودة العمل فيها.

من جانب آخر قال محمد سعيد احمد القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العون بسقطرى على ان الدورة تستهدف عدد 34 قابلة موزعة على 17 مركز صحي وتستمر لفترة خمس ايام تتلقى فيها المتدربات مبادئ التوليد وخدمات رعاية الام الحامل قبل الولادة وما بعدها بالاضافة الى تقديم الرعاية المنزلية والوقاية من مشاكل ومضاعفات الحمل وما بعد الولادة.