الأجهزة الأمنية تكتشف ارتباط مهرّبي الآثار في عدن بالمليشيات الحوثيّة في صنعاء

بثّت قناة الغد المشرق مساء السبت 9:30 بتوقيت اليمن وضمن برنامج "استديو عدن" الذي يعدّه ويقدمه صلاح العاقل مقابلة مع الأستاذ محمد سالم السقاف المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف .

وكشف السقّاف خلال حديثه للبرنامج عن تعرّض أكثر من خمسين معلم في العاصمة عدن للتخريب الكلّي أو الجزئي نتيجة للحرب التي شنتها المليشيات الحوثية وحلفاؤها على عدن .

وقال السقّاف إن المليشيات تمركزت في العديد من معالم عدن التاريخية والاثرية مثل المتحف العسكري ورصيف السيّاح وغيرها من المواقع .

وتابع السقاف: 70% من معالم عدن التاريخية والأثرية دمّرت و 90% من مقتنيات المتحف العسكري سرقت من قبل المليشيات او عصابات الآثار المنظمة .

وأوضح السقاف إن تجارة تهريب الآثار نشطت بصوة لافتة عقب الحرب وقد كشفت الأجهزة الأمنية في ميناء عدن العديد من محاولات تهريب الآثار ، كما كشفت الأجهزة الأمنية علاقة عصابات التهريب بالمليشيات الانقلابيّة في صنعاء وارتباطها المباشر بها .

وحذّر مدير عام الآثار من الأعمال غير المدروسة التي تقوم بها بعض الجهات تحت مسمّى ترميم المعالم الأثرية ، لأنها لا تستند لأسس صحيحة وتتجاوز الهيئة الموكل اليها رسميا إدارة المواقع التاريخية والأثرية .