بثّت قناة الغد المشرق مساء السبت 9:30 بتوقيت اليمن وضمن برنامج "استديو عدن" الذي يعدّه ويقدمه صلاح العاقل مقابلة مع الأستاذ محمد سالم السقاف المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف .
وكشف السقّاف خلال حديثه للبرنامج عن تعرّض أكثر من خمسين معلم في العاصمة عدن للتخريب الكلّي أو الجزئي نتيجة للحرب التي شنتها المليشيات الحوثية وحلفاؤها على عدن .
وقال السقّاف إن المليشيات تمركزت في العديد من معالم عدن التاريخية والاثرية مثل المتحف العسكري ورصيف السيّاح وغيرها من المواقع .
وتابع السقاف: 70% من معالم عدن التاريخية والأثرية دمّرت و 90% من مقتنيات المتحف العسكري سرقت من قبل المليشيات او عصابات الآثار المنظمة .
وأوضح السقاف إن تجارة تهريب الآثار نشطت بصوة لافتة عقب الحرب وقد كشفت الأجهزة الأمنية في ميناء عدن العديد من محاولات تهريب الآثار ، كما كشفت الأجهزة الأمنية علاقة عصابات التهريب بالمليشيات الانقلابيّة في صنعاء وارتباطها المباشر بها .
وحذّر مدير عام الآثار من الأعمال غير المدروسة التي تقوم بها بعض الجهات تحت مسمّى ترميم المعالم الأثرية ، لأنها لا تستند لأسس صحيحة وتتجاوز الهيئة الموكل اليها رسميا إدارة المواقع التاريخية والأثرية .
كانت هذه تفاصيل خبر الأجهزة الأمنية تكتشف ارتباط مهرّبي الآثار في عدن بالمليشيات الحوثيّة في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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