شاهد.. حفل تكريم الطلاب اليمنيين بالملتقي الأول للطلبة الوافدين

برعاية السفير الدكتور محمد مارم انعقد اليوم حفل تكريمي للطلاب المكرمين بلقاء الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة الذين حازوا المراكز الاولي في البحث العلمي و مسابقات المواهب والعروض. وألقى كلمة المكرمين الدكتور حسن باغوي، وحصل المركز الاول في الشعر احمد الجهمي القي قصيدة شعرية . وحضر الحفل المستشار الثقافي الدكتور محمد عبادي و المستشار المالي هاشم المخلافي.

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